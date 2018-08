Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Non servono anelli per stare insieme», ha cantato, poi si è messo in ginocchio e con unle ha chiesto di sposarlo davanti all'a completamente piena. E' questo l'inizio della lunga lunga favola che vedrà il suo compimento a settembre con il il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez . Non si può certo dimenticare lafece apoco più di un anno fa e a breve i due festeggeranno le nozze.Il rapper insieme a j-Az stava tenendo un concerto, quando inizia ad accadere qualcosa di insolito. Luci basse, lui vestito molto elegante e le parole di una canzone mai ascoltata prima. Fedez ha cantato la proposta di matrimonio a Chiara mentre l'influencer, colta a sorpresa veniva portata sul palco. Ovviamente dopo la proposta ci sono state le lacrime di lei e l'atteso sì.Quando è stata fatta la proposta la Ferragni era già incinta del piccolo Leone, anche se i due hanno preferito aspettare qualche mese prima di dare la conferma ufficiale. I Ferragnez hanno anche fatto un video ad hoc su questa proposta che è diventato virale sul web e che oggi, quando mancano ormai pochi giorni al matrimonio, fa ancora emozionare. Per i più romantici, il secondo capitolo di questa social love story, basterà aspettare qualche settimana.Possiamo considerare la proposta di matrimonio di Fedez a Chiara una sorta di episodio di una fiaba moderna, narrata tramite i social, giorno dopo giorno, video dopo video, posto dopo post. Ferragni e Fedez hanno deciso, infatti, di condividere tutto con i loro fan: la gravidanza di Chiara, i primi giorni del piccolo Leone, le loro vacanze, le loro amicizie, i loro allenamenti, le loro serate in discoteca. Tutto spontaneamente studiato, potremmo dire.