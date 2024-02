Ferragni-Fedez, Antonella Clerici: «Sono dalla parte di Chiara, non è in malafede. La separazione? Ecco cosa mi ha colpito»

di Redazione web

Antonella Clerici a 360 gradi. La conduttrice si è aperta in un'intervista al settimale "Chi" sul suo futuro, sul ritorno a Sanremo, su l'addio di Lorenzo Biagiarelli al suo progamma, ma anche sui Ferragnez. Clerici ha detto la sua, schierandosi dalla parte di Chiara Ferragni.

Cosa ha detto Antonella Clerici

È l'argomento gossip del momento e tutti (o quasi) vogliono parlarne. E anche Antonella Clerici dice la sua sui Ferragnez: «Tra moglie e marito non mettere il dito - dice a Chi -. Ci sono di mezzo bambini, la famiglia, saranno loro a parlare, se vorranno. Ci sono state ultimamente delle cose negative, ma sono dalla parte delle donne e non riesco a vedere Chiara come una persona in malafede. Di Fedez mi ha colpito quando le ha rubato la scena a Sanremo: lì, se fossi stata lei, mi sarei arrabbiata. Ma, per quanto riguarda la separazione, ci sono di mezzo troppe cose, c'è stata anche una brutta malattia che ha colpito lui, non diamo giudizi».

