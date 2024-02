Ferragni, Balocco ricorre al Tar del Lazio contro la multa dell’Antitrust: «Abbiamo operato in modo corretto»

di Redazione web

Balocco comunica che «in data odierna ha impugnato il provvedimento reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione all'iniziativa Pandoro Pink Christmas, in quanto ritenuto ingiusto». «La società - si legge in una nota - è determinata a dimostrare anche dinanzi al Tar del Lazio di avere operato correttamente e confida nel fatto che il provvedimento verrà annullato». Si apre così un nuovo capitolo nel caso del pandoro "Pink Christmas", che vede indagate l'ad di Balocco e Chiara Ferragni per truffa aggravata da minorata difesa. La società dolciaria con sede a Cuneo ha deciso di avanzare ricorso contro il provvedimento dell'AgCm, che ha sanzionato Balocco con un'ammenda da 420mila euro, a fronte dell'oltre milione di euro di sanzione comminata alle due società dell'influencer.

In seguito alla sanzione dell’Antitrust è nata l’inchiesta della Procura di Milano che ha iscritto nel registro degli indagati per truffa aggravata Alessandra Balocco, ceo di Balocco, e Chiara Ferragni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA