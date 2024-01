Chiara Ferragni, Balocco: «Il suo pandoro costava di più per lo zucchero rosa. No ai risarciementi, la campagna è stata deludente»

Il pandoro "Pink Christmas" realizzato da Balocco in collaborazione con Chiara Ferragni costava di più di quello normale (5,69 euro in più) «per lo zucchero rosa, per la grafica diversificata e per il nastro di chiusura». Lo svela il Codacons, che ha ricevuto una lettera proprio dall'azienda che produce il dolce natalizio finito al centro delle indagini. «È incredibile», commenta in una nota l'associazione dei consumatori, che ha avviato una azione inibitoria verso l’azienda dolciaria, finalizzata a far ottenere a tutti gli acquirenti del pandoro griffato Ferragni «il giusto risarcimento per i danni subiti».