Fedez chiede a Leone: «Un messaggio per il principino George?», la risposta di Leo spiazza tutti

Il piccolo Leone ha voluto mandare un messaggio al principe George prima della partita Inghilterra-Italia. La finale degli Europei è stata sentitissima anche da molti vip e tanti hanno paragonato la Royal Family ai Ferragnez mettendo a confronto i due "priincipini", appunto George e Leone.

Dvertiti dal confronto Chiara e Fedez hanno ripostato diversi meme e Fedez a pochi minuti dalla partita ha anche chiesto a Leone cosa volesse dire al suo "rivale" inglese. «Amore un messaggio per il principino George, cosa vuoi dirgli?», Leo in tutta risposta con un sorriso birichino fa una pernacchia suscitando le risate di mamma e papà. Fedez però aggiusta il tiro e lo riprende teneramente: «Amore no no, dai fair play».

Certo la partita ha tenuto con il fiato sospeso due nazioni fino alla fine dei rigori e i Ferragnez hanno gioito con il resto dell'Italia, anche se il piccolo Leone nelle ultime storie dei genitori era già a letto insieme alla sorellina Vittoria. George invece, stretto a mamma Kate e papà William, non è riuscito a trattenere la delusione sul volto per la sconfitta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 09:43

