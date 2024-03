Fedez: «Augurare il cancro a un bambino per lo Stato non è reato, bisogna intervenire contro l'odio social»

«Per lo Stato italiano augurare il cancro a un bambino di cinque anni non è reato. Questa cosa mi ha lasciato abbastanza perplesso", ha detto Fedez parlando dal palco allestito nel centro espositivo alla Fabbrica del Vapore, a Milano, per la mostra fotografica "Supereroi", ideata e realizzata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale Lombardia.

«Parliamo tanto di hate speech, di fomentare l'odio però se uno augura un cancro a un bambino di cinque anni non succede niente. Forse bisognerebbe intervenire da un punto di vista dei vuoti legislativi", ha aggiunto il rapper che poi ha pubblicato il suo intervento in una storia Instagram.

Il contrasto alla pedopornografia, all’abuso e all’adescamento online dei minori

Fedez è andato alla Fabbrica del Vapore, a Milano, per la mostra fotografica "Supereroi", ideata e realizzata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale Lombardia.

