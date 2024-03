Chiara Ferragni da Fazio, la reazione di Selvaggia Lucarelli: «Siamo noi che fraintendiamo?». E la "incastra" col video del peluche

Chiara Ferragni è stata ospitata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa nell'attesissima puntata di domenica 3 marzo, causando una serie di reazione contrastanti da parte di chi l'ha ascoltata e in particolare da parte di Selvaggia Lucarelli che, dopo la fine della trasmissione di Fabio Fazio, ha ironizzato sull'intera vicenda arrivando in qualche modo a "incastrare" ancora una volta la (ex?) moglie di Fedez con un video riguardante un'altra vicenda, per tanti versi piuttosto simile a quella del pandoro gate.



Chiara Ferragni, l'errore grammaticale da penna rossa: pioggia di critiche per la gaffe

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Praticamente, la giornalista mette in dubbio la “buona fede” di Chiara, più volte dichiarata sui social e reiterata anche da Fabio Fazio. Ma cosa avrà mai fatto scatenare così la rabbia di Selvaggia Lucarelli? E cosa avrà mai mostrato in quel video che ora sta facendo così tanto discutere?

Andiamo a scoprirlo insieme.

