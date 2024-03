Chiara Ferragni, chi è Oppenheimer e perché Fazio l'ha paragonata al fisico americano

«Tu sei come Oppenheimer, che ha inventato la bomba atomica e non poteva non sapere che non è una cosa pericolosa». È iniziata così l'intervista di Chiara Ferragni a "Che tempo che fa". Il presentato Fabio Fazio ha paragonato l'influencer al fisico americano. Una scelta non casuale, ma dovuta all'esplosività di ciò che ha realizzato l'imprenditrice digitale. Vediamo meglio di conoscere il perché del richiamo allo scienziato statunitense e chi era veramente.