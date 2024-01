Chiara Ferragni, la reazione della mamma sui social: Marina Di Guardo fa da scudo alla figlia così

Dopo lo scandalo del pandoro, delle uova di Pasqua e le mille polemiche che sono seguite, Chiara Ferragni è tornata finalmente sui social, anche se non sono mancate le critiche: ad alzare uno scudo a difesa della figlia è intervenuta anche la sua mamma, Marina Di Guardo. Nelle stories, l'influencer ha postato un selfie per poi ringraziare tutti quelli che le sono rimasti accanto in questi giorni. Poi un box per le domande, a cui ha riposto. Infine, una carrellata di foto della figlia Vittoria, di cui una che comprendeva le tre generazioni (mamma Marina, lei e la figlia).





Chiara Ferragni, la gaffe legata alla sua prima apparizione su Instagram dopo il caso pandoro: sono passate 24 ore ma non c'è traccia. Ecco cosa non ha fatto

Ma cosa sarà mai accaduto in queste ultime ore sui canali social della più celebre delle influencer e sue quelli della madre? Riuscirà tutto a tornare come prima o quella sulla carriera di Chiara è stata una macchia troppo profonda per poter scomparire?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 09:12

