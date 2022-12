Chiara Ferragni e il filtro del futuro: «Nel 2023 sarò...». E i fan si arrabbiano

«Chiara Ferragni nel 2023 tornerà single», questo è quello che suggerisce il filtro di TikTok utilizzato, scherzosamente, dall'imprenditrice digitale per scoprire cosa avrà in serbo il 2023 per lei o meglio, per il suo matrimonio con Fedez...

Il filtro di TikTok

Il filtro creato per gli utenti della piattaforma TikTok ha il puro scopo di divertire. Comincia così: «Nel 2023 io sarò...», e poi dopo alcuni secondi appare il risultato finale. Per Chiara Ferragni niente di positivo: «Sarò single», dice il filtro sotto gli occhi sconcertati e infelici dell'imprenditrice.

A corredo del video scrive: «Ma no» con le emoticon del sorriso, sottolinenando come il suo matrimonio con Fedez sia ben saldo e rafforzato dal legame con i due figli Leone e Vittoria. I fan, tanto affezionati alla coppia, soprannominata da loro come la «royal family italiana», non hanno reagito bene, mostrando tutto il loro disappunto nei commenti: «Ma non scherziamo per favore», ha scritto qualcuno. «Tutto ma non questo», ha scritto qualcun altro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 11:34

