di Ida Di Grazia

Giovedì 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo aver svelato che sarà Dior la maison che vestirà Chiara Ferragni alconsabato, l'influencer ha presentato il suo clone versione "morbida". Si tratta di unagigante identica alla Ferragni, stesso outfit, capelli biondi e l'immancabile cavigliera con le conchiglie vero trend di questa estate.La bambola umana non solo ha già un suo profilo, ma avrà un ruolo importante anche in questi giorni in vista del matrimonio: «Prima sorpresa di matrimonio - commenta su Instagram la Ferragni - lasciate che vi presenti la mia versione più morbida @cfmascotte che questi giorni vedremo spesso ... e non finisce qui». Quale sarà il suo ruolo durante il Royal Wedding italiano? Non ci resta che seguirla.