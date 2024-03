Belen ancora in viaggio, un hater la provoca: «Non porti mai i tuoi figli con te». E lei lo zittisce nei commenti

di Dajana Mrruku

Belen ha da poco confermato di essere tornata single. L'amore con Elio Lorenzoni è finito dopo il loro viaggio in Argentina durante le vacanze di Natale perché lui non sarebbe stato in grado di reggere la pressione e l'esposizione mediatica della showgirl argentina. Belu sta cercando di andare avanti e lo fa con i suoi amici più fidati, compreso il cestista (e suo presunto flirt) Bruno Cerella, con cui non c'è per adesso nulla di ufficiale. I recenti viaggi in giro per l'Italia di Belen hanno scatenato alcuni fan sotto i suoi post su Instagram.

La frecciatina dell'hater

La poesia di Belen, scritta da lei stessa, condivisa su Instagram ha dato il via ad alcuni commenti molto pesanti, tra cui quelli di chi la accusa di non portare mai con sé i figli, Santiago in primis. «Complimenti per le bellissime parole copiate o supervisionate (da Bruno) la fiamma che arde sta ad indicare la passione per la vita o per il genere maschile? Peccato tu non abbia portato Santiago in montagna, si sarebbe divertito anche perché c'erano tanti ragazzini come lui», scrive un utente sotto il suo post su Instagram. Le parole non sono sfuggite alla showgirl che ha subito commentato con: «Prima di tutto non sono fidanzata con nessuno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 18:03

