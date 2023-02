Belen Rodriguez, l'errore grammaticale nella dolce dedica a mamma Veronica. I fan non perdonano

di Redazione web

Belen Rodriguez ha postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui ha condiviso la copertina di una canzone che papà Gustavo aveva scritto per la mamma Veronica. La conduttrice argentina però, ha commesso un errore grammaticale che non è sfuggito ai suoi milioni di follower.

Wanda Nara e Belen Rodriguez, stoccata a Belve: «Lei in Argentina non ha fatto niente, io lavoro da quando sono piccola»

Belen, la sorpresa dopo Le Iene: «Sono la donna più felice del mondo». Ma non c'entra Stefano De Martino

Belen, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme: il pranzo scaccia crisi

La storia Instagram di Belen Rodriguez

Tra le ultime storie pubblicate su Instagram, Belen ha scritto: «Veronica: questa è la canzone che il mio papà a scritto per lei: la mia mamma». Il fatto che nella dedica mancasse la lettera "h" davanti alla "a" ha colto un po' di sorpresa i follower della showgirl che negli ultimi anni è migliorata molto con la lingua italiana. Potrebbe essere stata solamente una dimenticanza ma i puristi della lingua proprio non sono riusciti a non notare il refuso.

I progetti lavorativi di Belen

In questo momento della sua vita Belen Rodriguez è impegnata con vari progetti lavorativi che la vedono protagonista. Oltre che alla televisione, la conduttrice pensa anche alla sua linea di abbigliamento "HINNOMINATE" e ai vari shooting che poi, puntualmente, posta sul proprio profilo Instagram.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA