Amici, Deddy ritorna sui social: «Dove eri finito?»

Una delle edizioni di Amici che è entrata maggiormente nel cuore dei fan del talent show condotto da Maria De Filippi, è stata quella del 2021, dove una timidissima Giulia Stabile muoveva i primi passi all'interno della scuola e Sangiovanni conquistava il pubblico con le sue canzoni (tutti ci ricordiamo "Lady") e le sue unghie smaltate.

Oltre a loro due c'era anche Deddy, il cantante che faceva il barbiere di giorno e l'artista nella sua cameretta. Aveva tanti sogni e, dopo un lungo periodo di apparizioni e singoli, il giovane cantante è scomparso. Dove sarà finito?

Deddy, il ritorno sui social

Deddy è tornato sui social dopo un periodo di assenza.

«Credo che al ragazzino di quell’ultima foto siano successe troppe cose negli ultimi 4/5 anni. Quel ragazzino ha cambiato vita, abitudini, persone, modi. È cresciuto, ha imparato a rispettarsi, a stimarsi, a migliorarsi, a volte si è isolato, a volte si è circondato di persone ma si è sentito più solo che a casa. Ha capito chi vuole essere oggi.

Ha imparato che che vuole essere un artista, anche da strada, non importa.

Il cantante ha capito cosa vuole essere "da grande", anche se in realtà non l'ha mai scordato. Come dice lui, «si è sempre musicisti».

Adesso i fan rimangono in attesa della nuova musica...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 15:22

