Deddy, Luci addosso: a Santa Marinella l'ultima tappa del Summer Tour

Deddy, fra gli artisti italiani maggiormente acclamati di Amici 2020, arriva a Santa Marinella (Roma) per l'ultima data estiva del Luci addosso Summer Tour. Sabato 27 agosto il cantante concluderà sul litorale laziale la sua tournée estiva prodotta da Vivo Concerti, partita lo scorso giugno.

Luci addosso: a Santa Marinella l'ultima tappa del Summer Tour di Deddy

Si conclude con successo il tour estivo di Deddy, il cantante di Amici 2020 che sabato sera si esibirà a Santa Marinella, al castello di Santa Severe, per l'ultima tappa del "Luci addosso Summer Tour". Tra i brani che il cantante da 104 milioni di streaming farà ci saranno i brani contenuti negli album “Il Cielo Contromano su Giove”, uscito per Warner Music debuttando sul podio della classifica ufficiale album FIMI/ Gfk e “Il Cielo Contromano” (disco di platino).

L’album contiene i singoli “0 Passi” (certificato DOPPIO PLATINO), “La Prima Estate” (certificato ORO) e “Il Cielo Contromano” (certificato PLATINO) e brani dove Deddy collabora con autori del calibro di Giordana Angi, Rocco Hunt, Alessandro La Cava e produttori come Canova, Zef, Katoo e Tom Beaver.

In un'intervista rilasciata a Leggo lo scorso mese, Dedy aveva parlato del suo momento d'oro e dei progetti futuri «Sono in un periodo molto positivo e super concentrato. Le esibizioni live mi fanno sentire vivo». E stuzzicato su una sua possibile partecipazione al festival di Sanremo aveva ammesso «Mi piacerebbe, non so quando succederà ma quando accadrà e perché avrò le gambe abbastanza forti per reggere quel palco».

