Amici 22, Samuele Segreto è già apparso nel programma: ecco il racconto di Andreas

Nella nuova classe di Amici, c’è anche Samuele Segreto, ballerino scelto e voluto da Emanuel Lo. Samuele ha già partecipato ad alcuni programmi televisivi e fiction ma non solo, chi ha la memoria lunga si ricorda di lui proprio nel talent di Amici.

Il passato di Samuele Segreto

È passato qualche anno, per questo in molti potrebbero non aver riconosciuto immediatamente Samuele. Il giovane è già apparso ad Amici nel 2017, quando era poco più di un bambino, già molto bravo a ballare. Era stato infatti portato da Veronica Peparini, per ballare in una delle performance di danza degli allievi di quell’edizione, in cui c'era anche Andreas Muller, che di lì a poco vinse l’edizione di Amici.

«Io mi ricordo benissimo e ricordo anche quanto fosse spettacolare già da bambino» ha twittato un utente, ricordando il momento in cui Andreas Muller ballò insieme al bambino, che all’epoca era già uno dei più bravi ballerini hip hop d'Italia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Ottobre 2022, 13:38

