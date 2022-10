Gf Vip, il primo bacio è tra due uomini: Edoardo e Daniele protagonisti. Ma non è come sembra

di Angela Casano

Al Grande Fratello Vip è scattato il primo bacio. Nella casa più spiata d'Italia i momenti romantici non mancano mai, anche se è troppo presto per parlarne. Protagonisti di questa prima effusione sono Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria, ma in realtà non è come sembra. La proposta infatti è arrivata per gioco ma comunque non è passata inosservata ai numerosi spettatori social.

Cosa è successo

Tutto è cominciato durante un momento di relax in giardino. Il concorrente Daniele Dal Moro si è girato verso Edoardo Donnamaria e scherzosamente gli ha proposto: «Facciamo una ship, dai», per poi avvicinarsi all'amico sdraiato accanto a lui e baciarlo sulle labbra.

La scena è stata catturata per intero dall'occhio vigile delle telecamere e ha scatenato non poche reazioni sui social. Molti utenti hanno commentato il bacio a stampo: ad alcuni ha suscitato qualche risata, ad altri invece ha fatto storcere il naso perchè lo hanno interpretato come un gesto fatto per ottenere più visibilità dal pubblico.

Tra l'ex tronista di Uomini e Donne e l'ex volto di Forum si è creato un bel rapporto di amicizia in queste prime settimane di permanenza, e nonostante alcuni utenti credano che tra i due possa nascere qualcosa in realtà fino a questo momento non c'è altro che un legame fraterno. Anche perchè pare che Edoardo Donnamaria sia interessato alla coinquilina Antonella Fiordelisi.

Daniele che dice ad Edoardo “facciamo una ship” e poi lo bacia.

Non hanno capito che la ship che farebbe il botto è quella tra Alberto e Edoardo #GFvip pic.twitter.com/ifVJwBwdNS — simona (@Simo_Val) September 30, 2022

