Amici 21, il bacio fra Albe e Serena: sarà la nuova coppia del talent?

Il dardo di Cupido ha colpito anche i protagonisti dell'edizione 2021 di Amici. Scatta il bacio in casetta fra Albe e Serena: sarà amore o un flirt? Le anticipazioni della registrazione di mercoledì scorso avevano già svelato che i due allievi si erano avvicinati, ma non era andato in onda ancora nulla. In fase di montaggio, i tecnici sono stati attenti a non far vedere nel daytime i baci tra i due, trasmettendo a fine settimana il loro avvicinamento. Oggi, domenica 24 ottobre, è stato mostrato finalmente tutto.

Da sempre, nel talent show di Maria De Filippi sono nate coppie, ma, inizialmente, era la stessa conduttrice a celare i nomi degli innamorati che si mostravano poi nelle puntate del Serale oppure sui social, o nei corridoi della scuola. Invece, da quando il talent ha assunto la forma di reality, gli allievi sono ripresi dalle telecamere h24 e non possono più nascondersi.

Ed ecco, infatti, che Maria ha chiamato al centro dello studio, Raimondo Todaro, appassionato di gossip tra gli allievi, e lo ha invitato a indovinare quali concorrenti si fossero baciati. Todaro ha guardato negli occhi uno per uno i presenti, per captare se ci fossero reazioni imbarazzate o sospette, e alla fine ha indovinato. La Cuccarini invece no: ha puntato su LDA con Serena, sbagliando.

Gli stessi Albe e Serena, vedendo i loro baci sullo schermo, hanno avuto reazioni diverse. Vedendo che erano stati montati tutti i baci, e non solo uno, Serena ha nascosto la testa fra le mani, mentre Albe ha reagito con le mani al cielo, esultando con tanta ironia per combattere l’imbarazzo. Lo studio era infuocato, ci sono state urla e applausi alla nuova coppia e i professori si sono divertiti. Ora si attendono i loro commenti in casetta.

