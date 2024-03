Trump sbanca al Super Tuesday, a novembre sarà sfida con Biden

di Alessandra Severini

Sarà con tutta probabilità una nuova sfida Biden-Trump quella delle elezioni americane di novembre. Il tycoon e il presidente in carica hanno vinto a valanga nel Super Tuesday, la maxi tornata delle primarie statunitensi con 15 stati al voto fra cui California, Texas, Maine, Massachusetts, Virginia, North Carolina, Oklahoma, Colorado, Alabama e Tennessee.

La corsa di Trump potrebbe essere facilitata dal ritiro della rivale Nikki Haley, che pure aveva vinto nel piccolo Vermont dimostrandosi capace di attrarre uno zoccolo duro di elettori moderati o indipendenti che non necessariamente sceglieranno Trump il prossimo 5 di novembre. L'ex ambasciatrice all'Onu, che ha superato il 30% dei voti in Virginia, Colorado, Minnesota e ha sfiorato il 40% in altri Stati, come il Massachusetts, non ha ancora dichiarato il suo sostegno all'ex presidente e ha avvertito: «Deve guadagnarsi i miei voti». Trump dovrà scansare anche i suoi guai giudiziari. Se la Corte Suprema non gli riconoscerà l'immunità rischia di presentarsi davanti ai giudici, imputato di istigazione all'insurrezione del 6 gennaio 2021, a fine settembre, a poco più di un mese dal voto. Tra pochi giorni inizierà poi il processo che lo vede imputato per aver pagato in nero una pornostar.

Anche la corsa di Joe Biden si annuncia non priva di ostacoli. Qualche inciampo già si è visto: il leader dem ha perso nelle isole Samoa, contro uno sconosciuto candidato locale, l'imprenditore Jason Palmer. In alcuni stati, inoltre, come il Minnesota, sconta la protesta del voto arabo per il sostegno a Israele. I due si sentono comunque già in corsa e hanno cominciato a scambiarsi stilettate. Trump ha esultato per i risultati del Super Tuesday dal suo resort a Palm Beach vantandosi di aver fatto «una cosa che nessuno avevo fatto prima nella storia» e accusando Biden di essere «il peggior presidente di sempre». L'attuale inquilino della Casa Bianca ha risposto: «Trump è determinato a distruggere la nostra democrazia, a strappare le libertà fondamentali come la possibilità per le donne di prendere le proprie decisioni in materia sanitaria, e a approvare un altro round di miliardi di dollari in tagli fiscali per i ricchi». I voti di Haley fanno gola anche a Biden che ha invitato i sostenitori dell'ex ambasciatrice a unirsi alla sua campagna.

