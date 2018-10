Zambia: condannati a morte 2.000 ippopotami africani

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Trasferirli costa troppo, e anche il loro mantenimento ha un prezzo troppo alto. Il governo delloallora decide di: parliamo di, che saranno abbattuti nei prossimi 5 anni. Nello stato africano saranno uccisi quindiIl ministro del Turismo del governo di Lusaka Charles Banda ha parlato di una scelta necessaria: le acque del fiume Luangwa, nell'est dello Zambia - dove vive la maggior parte della popolazione di ippopotami in questione - non sono sufficienti a garantire la sopravvivenza degli animali e trasferirli in altre aree sarebbe troppo costoso, e quindi meglio procedere all'abbattimento degli animali.