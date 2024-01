Trovato morto William: il 21enne era scomparso da tre giorni. Il corpo era in un bosco, vicino alla sua auto

di Redazione Web

Sono terminate oggi, in tarda mattina, le ricerche di William, di 21 anni, scomparso ad Allinges, in Alta Savoia, lo scorso 3 gennaio. Le forze dell'ordine hanno trovato il corpo del ragazzo nei boschi del Lyaud, a meno di 500 metri dal luogo in cui aveva parcheggiato la sua auto.

Le ricerche

Questa mattina, 6 gennaio, diverse squadre di volontari hanno preso parte a una mobilitazione per ritrovare il giovane William e riportarlo a casa dalla sua famiglia. Sfortunatamente, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita del ragazzo in un bosco, così come riportato dal giornale francese Le Dauphiné libéré.

Sul posto, presenti anche i sommozzatori che hanno scandagliato gli stagni della zona.

Le indagini

Secondo le prime indagini, le autorità tenderebbero ad escludere l'omicidio, anche se nessuna ipotesi viene al momento esclusa.

William, si legge negli annunci per ritrovarlo, era alto 1 metro e 83 centimetri, corporatura snella, e pesava 70 chili. Al momento della scomparsa indossava una felpa blu navy, pantaloni blu navy e una giacca di velluto a coste marrone chiaro con colletto di pelle di pecora.

Sabato 6 Gennaio 2024

