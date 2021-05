Wiilliam furibondo con la Bbc: «La vita di mia madre Diana rovinata dalle loro bugie»

William furioso contro la Bbc. Il principe William in tv ieri sera (giovedì) ha condannato la BBC per le sue “bugie” nell’assicurarsi l’intervista di sua madre con Martin Bashir, che secondo lui, alimentò la sua paranoia e contribuì alla rottura del suo matrimonio con il principe Carlo.

Lady Diana, la rivelazione choc: l'intervista alla Bbc nel '95 «fu frutto di un raggiro»

Secondo il principe William, quell'intervista «peggiorò il rapporto tra i suoi genitori e la paranoia di cui Lady D. soffriva». Lo rende noto la Bbc. Il duca di Cambridge si è detto molto rattristato e chiede che quell'intervista non vada mai più in onda. In una dichiarazione separata, il principe Harry denuncia l'effetto a catena di una cultura dello sfruttamento e pratiche non etiche« che alla fine hanno tolto la vita a sua madre. Harry, già più volte critico con i media, ha aggiunto di essere profondamente preoccupato dal fatto che pratiche come queste siano ancora diffuse oggi».

Harry, la confessione: «Bevevo per non pensare alla morte di mia madre Diana»

La critica, senza precedenti, è seguita alla pubblicazione di un rapporto che concludeva che l’ex giornalista della trasmissione Panorama della Bbc aveva usato “comportamenti ingannevoli” per indurre Diana, principessa del Galles, ad accettare l’intervista del 1995.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA