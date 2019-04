«Vuoi violentare mia figlia?», mamma invia le foto della figlia di 5 anni nuda al pedofilo

Ultimo aggiornamento: 19:00

«Fammi vedere le». Questa è stata la richiestaa una donna che, in tutta risposta, ha inviato le foto della bimba di. Jeffrey Reitz, ex militare dello stato del New Jersey, aveva chiesto alla donna con cui si frequentava tramite chat di mostrare le foto di sua figlia pera capire se la eccitava sessualmente.L'uomo è stato incastrato da uno scambio di mail avvenuto con la donna, in cui le chiedeva di mostrarle le foto della figlia di appena 5 anni nuda, per capire se ne traeva piacere sessuale. La madre della piccola vittima ha acconsentito e ha inviato diverso materiale, ottenendo come risposta degli apprezzamenti da parte dell'uomo. Come riporta il Daily Mail , pare che dopo una serie di mail la mamma abbia anche acconsentito all'incontro tra il 47enne e la sua bambina.A scoprire quanto stava accadendo è stata la polizia dopo aver sequestrato il telefono della donna per un'altra indagine. L'uomo è stato immediatamente denunciato, insieme alla donna, ma il suo avvocato sostiene che è stato incastrato e che in realtà non avrebbe alcun coinvolgimento nella storia. Dopo la sospensione dall'arma, ora rischia fino a 5 anni di carcere.