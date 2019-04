Medico scopre che la fidanzata in passato era un uomo: strangolata, poi cucina il cadavere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dopo aver scoperto che in passato eraMikhail Tikhonov, 27 anni, ha ammesso di averla ragazza che frequentava da qualche mese, Nina Surgutskaya, 25 anni, a Kursk, in Russia, dopo aver scoperto il segreto della giovane.Nina, in passato, era stata un uomo, poi aveva seguito un percorso di transizione e diversi interventi che l'avevano però resa una donna a tutti gli effetti. In tutto e per tutto, ma non per nascita, così quando il 27enne, medico, ha scoperto il suo segreto, ha deciso di ucciderla. Secondo quanto riporta il Mirror , la verità sarebbe emersa la prima volta che sono stati a letto insieme. Nell'intimità l'uomo ha scoperto che c'era qualcosa di strano e la donna ha ammesso il suo passato.In quello stesso momento Milhail ha messo le mani al collo alla partner e l'ha soffocata. Poi ha provato ad occultare il cadavere, così l'ha smembrata ha messo le parti del corpo nel forno, per far in modo che evaporassero i liquidi, poi ha messo tutto in dei sacchi della spazzatura che ha provato a gettare. In quel preciso momento però è stato raggiunto dalla polizia che trovando i pezzi di cadavere lo ha arrestato e poi interrogato. Il 27enne ha confessato tutto e ora rischia una condanna fino a 20 anni di carcere.