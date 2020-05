Violenta aggressione in un bar, due giovani in ospedale e altri due arrestati LE IMMAGINI CHOC

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 19:11

, altrettanti fermati e addirittura l'intervento di ben sette volanti e un'ambulanza: è questo il bilancio di unaavvenuta in un. A testimoniare l'epilogo della rissa sono i filmati girati da alcuni residenti.È accaduto la settimana scorsa a, in Spagna, in un bar situato in plaza del Humor. Come riporta 20minutos.es , non è ancora chiaro il motivo che ha portato quattro giovani a una violenta discussione sfociata poi in una. Quando inizia il filmato si vede già un ragazzo ferito e a terra, mentre davanti a lui un altro giovane continua a dare in escandescenze e a minacciarlo: «Ti tolgo la vita!». Pochi istanti dopo, l'aggressore se la prende con un altro giovane, iniziando a colpirlo in testa fino a lasciarlo privo di sensi.Intanto, sette volanti della polizia erano giunte sul posto insieme a un'ambulanza per assistere i due giovani feriti. I loro aggressori, altri due ragazzi, sono stati fermati dagli agenti e portati in commissariato: gli investigatori non hanno ancora rilasciato novità sul caso, spiegando che le indagini sono ancora in corso. Uno dei due feriti è stato dimesso poco dopo l'aggressione dal pronto soccorso, mentre per l'altro è stato necessario il ricovero.