Victoria Beckham lancia una collezione di T-shirt per l'8 marzo: «Così aiutiamo le donne più deboli»

si è lanciata nel mondo della moda e da icona di stile qual è non poteva non essere tra le sei stiliste e designer scelte per lanciare una collezione esclusiva di T-shirtin occasione della, l'8 marzo. Gli indumenti sono in edizione limitata.La collezione comprende sei diversi modelli creati da Victoria Beckham, Isabel Marant, Ellery, Rosie Assoulin, Alexa Chung e Perfect Moment. Si tratta di un'interpretazione del potere femminile e tutti i profitti saranno devoluti al, un ente di beneficenza che fornisce supporto pratico e psicologico alle sopravvissute di guerra, come sottolinea l'Independent. Sui prodotti firmati da Victoria Beckham campeggia la frase "I am her" nella sua calligrafia. In un'intervista a Vogue, l'ex Spice Girls ha incoraggiato le persone a "sostenere le donne nel trovare la propria voce". «Per me, la Giornata internazionale della donna è uno stimolo per far capire alle donne che devono sostenere le altre donne. Acquistando questa maglietta, si può sovvenzionare un ente di beneficenza che aiuta le donne vulnerabili che vivono in alcuni dei luoghi più pericolosi del mondo», ha dichiarato.