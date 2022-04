Pillole di Viagra e protesi del pene tra le spese dell'esercito: bufera in Brasile

Esplode la polemica in Brasile dopo che l'opposizione ha contestato al Ministero della Difesa alcune spese "particolari" da parte dell'Esercito: oltre 3,5 milioni di reais, circa 650mila dollari, sarebbero infatti stati spesi dal Ministero per acquistare 60 protesi del pene e migliaia di pillole di Viagra, circa 35mila. Una vicenda curiosa ma che sta facendo discutere, con il ministero che ha già fatto sapere che non farà alcun commento, sostenendo inoltre che l'Esercito ha «autonomia» per utilizzare le risorse che gli vengono assegnate dal governo, riporta il sito Metropoles.

Il deputato Elias Vaz, del Partito socialista brasiliano (Psb, di centrosinistra), e il senatore Jorge Cajurù, di Podemos (conservatore), invieranno anche un ricorso alla Corte dei conti per chiedere spiegazioni sulla spesa per le protesi. In base ai dati forniti dal Portale sulla trasparenza, pubblicati dall'esecutivo, nel 2021 l'Esercito ha organizzato tre aste (a marzo, maggio e ottobre) per l'acquisto di protesi gonfiabili destinati all'Ospedale militare dell'area di San Paolo e all'Ospedale militare dell'area di Campo Grande, nello Stato di Mato Grosso do Sul.

