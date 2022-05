C'è chi cerca oro e c'è chi trova un busto dell'antica Roma. Negli Stati Uniti tutto è una scoperta, ma quella fatta da Laura Young in Texas ha davvero dell'incredibile. Il suo nome è balzato in questi giorni agli onori della cronaca dopo che una statua da lei acquistata nel 2018 nel negozio Goodwill ad Austin è stata esposta al San Antonio Museum of Art del Texas.

Leggi anche > Milano, l'incontro tra la Napalm Girl e il fotoreporter 50 anni dopo lo scatto: «Quella foto mi salvò»

Usa, busto dell'antica Roma ritrovato in Texas e acquistato per 35 dollari: l'incredibile scoperta

Il manufatto è stato comperato quattro anni fa alla cifra irrisoria di 34,99 dollari dalla donna che però, dopo aver notato che doveva trattarsi di un'opera assai antica, ha cominciato a fare ricerche, consultando diversi esperti di studi classici e storia dell'arte dell'Università del Texas, ma anche alcune case d'asta.

Le indagini hanno portato a scoprire la sorprendente origine del busto: come sospettava Young non si trattava di una copia novecentesca, ma di un originale dell'Antica Roma, del I secolo a.C o I secolo d. C, trafugato da una dimora storica che riproduceva in scala reale una casa di Pompei ad Aschaffenburg, in Germania. L'edificio, noto come Pompejanum, era stato costruito nel 1848 per volontà di Ludovico I di Baviera, ma durante i bombardamenti degli Anni 40 venne gravemente danneggiato.

Con tutta probabilità il furto avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale per mano di un soldato americano, che portò con sé fino in Texas l'opera. Il prezioso busto passò di mano in mano a diversi proprietari, prima di finire sul mercato con tanto di bollino del prezzo sul volto e di essere poi acquistato da Laura Young.

«Ci sono stati alcuni mesi di intensa eccitazione» dopo aver scoperto la provenienza dell'oggetto. «Ma è stata una sensazione agrodolce poiché sapevo che non potevo tenere o vendere il busto», ha detto la donna a Cbs News. «Ad ogni modo, sono contenta di avere una piccola parte nella (sua) lunga e complicata storia».

L'opera d'arte, che si ritiene rappresenti l'antico comandante romano Druso Germanico, sarà esposta al San Antonio Museum of Art di Austin fino a maggio 2023, prima di essere riportata alla sua legittima sede, l'Amministrazione bavarese dei palazzi statali in Germania.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 23:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA