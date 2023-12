Uomo bacia in bocca una ragazzina all'uscita da scuola e tenta di portarla in un garage. I genitori alla fermata del bus lanciano l'allarme

di Redazione Web

Sono state le segnalazioni dei genitori fuori dalla scuola a lanciare l'allarme: un uomo stava seguendo una ragazzina di 15 anni che si stava andando verso la fermata dell'autobus dopo essere uscita dalla classe, intorno alle tre e mezza del pomeriggio. E l'allarme dei genitori ha fatto scattare l'intervento della Guardia Civil, a Cangas, in Spagna.

In quel momento, vicino all'incrocio del campo di calcio di Alondras, in pieno giorno, l'uomo (42enne) avrebbe baciato la minorenne senza il suo consenso dopo averla afferrata, e poi avrebbe cercato di baciarla sulle labbra e di rapirla, per portarla in un garage, dove è parcheggiata la sua auto decappottabile.

Aumentano le segnalazioni di abusi e stupri a Cangas

Il fatto è successo il 24 novembre. I genitori che si trovavano alla fermata in attesa dei propri figli hanno visto quasi tutto quello che è successo, motivo per cui sono state allertate le forze dell'ordine.

Come si legge sul Faro De Vigo, le denunce di aggressioni sessuali a Cangas non erano frequenti fino a qualche tempo fa. Negli ultimi anni, invece, hanno cominciato a registrarsi sempre più segnalazioni, con casi anche gravi, come lo stupro di due minori di 14 e 17 anni denunciato in città nel 2021.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Dicembre 2023, 11:32

