Patrizio Oliva, l'ex pugile azzurro parte per l'Ucraina: «Vado al confine per aiutare i profughi»

Patrizio Oliva, missione umanitaria in Ucraina. L'ex pugile italiano, vincitore di uno storico oro alle Olimpiadi di Mosca 1980 nella categoria superleggeri, è al confine con la Romania per aiutare i profughi: «Non potevo stare a guardare».

L'ex pugile di Poggioreale fa parte dello Iodr (International Organization for Diplomatic Relations) e ha lasciato Malta, dove vive da anni, per recarsi al confine tra Ucraina e Romania: «In questo Paese ho tanti amici, dovevo essere qui per aiutare i profughi a risollevarsi da questa tragica guerra e non potevo far finta di niente. Questo è qualcosa che ti viene dalla mentalità sportiva, non si può restare inerti». Lo 'Sparviero' Patrizio Oliva ha raccontato all'AdnKronos il lungo viaggio per la missione umanitaria: «Trenta ore di pullman fino a Siret, al confine tra Romania e Ucraina. Sono insieme a nove corrispondenti diplomatici, siamo carichi di aiuti umanitari e beni di prima necessità da consegnare ai profughi al confine».

Una volta arrivati al confine, Patrizio Oliva e gli altri membri dell'associazione internazionale benefica si occuperanno di prelevare un centinaio di persone, soprattutto donne e bambini, per portarle in Italia: «La speranza è che possano tornare prestissimo a una vita normale, soprattutto i bambini». L'ex pugile, grazie alla sua palestra Milleculure di Napoli, da anni allena e salva dalla strada tanti bambini e ragazzi. E ricordando lo storico oro di Mosca, quasi 42 anni fa, Patrizio Oliva aggiunge: «Lì ho vinto un titolo storico, mi piacerebbe tornare presto in tempo di pace nel luogo in cui sono diventato campione del mondo. Spero davvero che questa guerra finisca il prima possibile».

