Ucraina, le dolorose premure delle mamme e dei papà: «Adesivi con il gruppo sanguigno sui vestiti dei bambini»

Adesivi sui vestiti dei bambini con l'indicazione del loro gruppo sanguigno. Così le mamme e i papà ucraini si sarebbero preparati alla guerra che oggi è diventata realtà. Un'idea che è stata condivisa e discussa dalle famiglie su Facebook dopo le dichirazioni di Vladimir Putin. È stata Olga Tokariuk, giornalista freelance che si trova attualemente nella capitale ucraina, a raccontarlo per la prima volta in un tweet.

Ucraina, gli adesivi con il gruppo sanguigno sui vestiti dei bambini

«Se volete sapere come gli ucraini stanno reagendo al discorso di Putin, eccovi un assaggio: le mamme su Facebook discutono se mettere degli adesivi sui vestiti dei loro figli, quando vanno a scuola, sui quali indicano il loro gruppo sanguigno. Non commettete errori: le parole di Putin sono state percepite come una dichiarazione di guerra all’Ucraina», scriveva tre giorni fa Olga Tokariuk cercando di raccontare, tramite anche i social network, le vicende e lo stato d'animo del popolo ucraino durante la crisi russo-ucraina.

If you want to know how Ukrainians react to Putin's speech, here's a glimpse: moms on Facebook discuss putting stickers on their children's clothes, when they go to school, indicating their blood type. Make no mistake: this speech was perceived as a declaration of war on Ukraine — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) February 21, 2022

Su Facebook e Twitter si sono rincorsi gli appelli, i commenti, i post in cui semplici cittadini si confrontano sul da farsi, preoccupati per le sorti del loro Paese e per i più piccoli. I genitori in tutto il Paese hanno fatto tutto il possibile per preparare le loro famiglie per un potenziale assalto russo. Il gruppo sanguigno cucito addosso è l'immagine potente di un popolo che non può evitare di pensare al peggio e che vuole consegnare a chi potrebbe dover prendersi cura dei propri figli un ultimo gesto d'amore, di protezione. L'informazione diventa preziosa in caso di ferite e potenzialmente necessaria per salvare la vita a qualcuno.

