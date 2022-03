Ucraina, ecco i 50 marchi internazionali che continuano a operare in Russia dopo l'invasione

L'Ucraina lo scorso giovedì ha pubblicato un elenco di 50 marchi globali che hanno continuato a operare in Russia nonostante le crescenti pressioni per prendere posizione contro l'invasione di Vladimir Putin. Tra le aziende spiccano nomi noti come quello di Burger King, Pfizer, Johnson&Johnson e Samsung Electronics.

Foto: Ansa

Ucraina, i 50 marchi internazionali che continuano a operare in Russia

Il ministero degli Affari esteri ucraino, come spiega il “The Independent”, ha invitato le aziende, i governi e i consumatori interessati in tutto il mondo a boicottare queste aziende per presunti aiuti al governo nemico: «Ogni rublo pagato in tasse alla Russia - ha fatto sapere su Twitter - si trasforma in morte e lacrime di bambini ucraini».

Lo stesso ministro ha spiegato che la società americana di fast food Burger King, la società italiana di beni di lusso Salvatore Ferragamo, le società farmaceutiche Pfizer e Johnson&Johnson e la sudcoreana Samsung Electronics erano nell'elenco dei marchi globali operanti in Russia fino al 9 marzo. Sebbene la lista inizialmente riportasse anche il nome della Nestlé, il più grande gruppo mondiale di alimenti confezionati mercoledì si è unito alla Philip Morris International e alla Sony decidendo di ridurre la produzione.

The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine reveals the list of companies that have decided to continue working in Russia.



We call on relevant businesses, governments and consumers around the world to boycott such companies and their products. pic.twitter.com/E81w6efbjp — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 10, 2022

Caterpillar, il gigante dell'ingegneria con sede negli Stati Uniti, ha anche annunciato che avrebbe lasciato la Russia poiché le operazioni nel paese «sono diventate sempre più difficili, comprese le interruzioni e le sanzioni della catena di approvvigionamento».

Molte aziende stanno affrontando difficoltà a lavorare a causa delle sanzioni internazionali imposte a Mosca a e il crescente sentimento anti-russo e gli appelli al boicottaggio del paese hanno anche portato le società a prendere provvedimenti per ridurre i loro affari. All'inizio di questa settimana, dozzine di società, tra cui McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, Hermes, Chanel e Prada, hanno cessato le loro attività nella nazione guidata da Putin. McDonald's ha affermato che la chiusura di 847 negozi in tutto il paese costerebbe 50 milioni di dollari al mese. Netflix ha sospeso le sue operazioni in Russia, mentre Spotify ha chiuso i suoi uffici nel Paese a tempo indeterminato. Spotify ha anche limitato la visibilità degli spettacoli di proprietà e gestiti da media affiliati allo stato russo.

La reazione della Russia

Reagendo bruscamente all'esodo di massa, Andrei Turchak, segretario del consiglio generale del partito al potere Russia Unita ha avvertito che Mosca potrebbe nazionalizzare le attività straniere inattive: «La Russia Unita - ha scritto il segretario in una nota - propone di nazionalizzare gli impianti di produzione delle società che annunciano la loro uscita e la chiusura della produzione durante l'operazione speciale in Ucraina».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 17:34

