«Bloccate questo indirizzo, sono hacker russi»: l'allarme degli 007 tedeschi all'Europa

L'Europa è a rischio attacchi hacker da parte della Russia. L'allarme è stato lanciato dall'intelligence tedesca. Il rischio di attacchi informatici russi è elevato e potrebbero comprendere anche campagne di 'phishing' per infiltrare i governi europei.

«Attori russi continuano a compiere sforzi per influenzare la politica e l'opinione pubblica in Germania, attraverso la disseminazione di propaganda, disinformazione e altri tentativi di esercitare influenza a favore della Russia», ha avvertito il BfV, il servizio di intelligence interna di Berlino.

In particolare, viene richiamata l'attenzione sul fatto che secondo quanto accertato, «gli account email compromessi di esponenti delle forze armate ucraine vengono usati per compiere attacchi 'phishing' contro vari esponenti di governi europei». Il malware usato in questi attacchi sembra avere i tratti della campagna «Ghostwriter», già sperimentati in passato e proseguiti dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

Il BfV avverte che per la campagna viene usato un nuovo dominio, «dienste-email.eu», con raccomandazione alle istituzioni di bloccare questo indirizzo.

