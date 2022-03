Guerra in Ucraina, Papa Francesco: «Una pazzia aumentare la spesa per le armi al 2%, mi sono vergognato»

«Io mi sono vergognato» queste le parole di Papa Francesco durante l'udienza al Centro Femminile Italiano. «Mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di Stati si sono compromessi a spendere il 2% del Pil per l'acquisto di armi come risposta a questo che sta accadendo, sono pazzi!».

Leggi anche > Afghanistan, i talebani chiudono le scuole femminili. Ragazze in lacrime

«La vera risposta non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari - ha affermato il Pontefice -, ma un'altra impostazione, un modo diverso di governare il mondo, non facendo vedere i denti, un modo ormai globalizzato, e di impostare le relazioni internazionali».

«Si sta pensando ad un gesto particolare di vicinanza concreto con la visita di una delegazione di vescovi a quelle terre». Lo ha detto il segretario generale della Cei, monsignor Stefano Russo, parlando durante la conferenza stampa conclusiva del Consiglio episcopale permanente della situazione in Ucraina e nei Paesi confinanti. Rispondendo poi a una domanda dei giornalisti, Russo, ha aggiunto: «Per quanto riguarda la delegazione, il presidente Bassetti vedrà come organizzare la cosa e come la cosa si attiverà in modo concreto. Si entrerà in zone di confine, dove più facilmente si trovano tante persone che sono in fuga dall'Ucraina».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA