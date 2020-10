Uccide l'amante della moglie e poi obbliga la donna a decapitarlo

I genitori minacciano di smettere di mantenerlo, il figlio li uccide e poi cucina la testa della madre

dellapoi la. Armando Barron, 30 anni, ha ucciso Jonathan Amerault, amante di sua moglie. L'uomo ha scoperto che la donna lo tradiva con un suo collega così ha prima ammazzato il suo rivale in amore, poi ha costretto la donna a tagliare la testa del suo amante ormai morto.che sarebbe stato dettato dalla folle gelosia del 30enne. Il corpo della vittima è stato trovato nei. Secondo la ricostruzione dei fatti Barron ha minacciato la moglie mettendole una pistola in bocca, l'ha costretta a chiamare l'amante per tendergli una trappola. I due, come riporta il Daily Mail , si sono incontrati in un parco dove il 30enne ha prima sparato al collega e ha costretto la donna a fare scempio del corpo.Barron è stato arrestato con l'accusa di omicidio e violenza domestica. Anche la moglie è stata arrestata e accusata di aver falsificato prove fisiche in merito alla morte di Amerault.