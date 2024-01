Turista trova un diamante in un parco nazionale e diventa milionario: «È un sogno»

di Redazione web

Quando Julien Navas, un turista francese, è partito alla volta degli Stati Uniti, non si sarebbe mai aspettato che la sua vita sarebbe cambiata nel giro di pochi minuti. Infatti, l'uomo, dopo avere assistito al lancio del razzo Vulcan Centaur della United Launch Alliance a Cape Canaveral, in Florida, ha trovato un diamante che, sicuramente, darà una svolta positiva alla sua esistenza.

La vicenda

Julien Navas, come riporta La Vanguardia, aveva organizzato un viaggio in Florida per assistere alla partenza del razzo Vulcan Centaur, dato che, è un appassionato di spazio e di tutto ciò che lo riguarda. Una volta avvenuto il tanto atteso decollo, Julien ha deciso di visitare il Crater of Diamonds State Park, che si trova nella contea di Pike, in Arkansas. Il turista francese aveva con sé un kit molto semplice e basilare per cercare ori o diamanti coperti dalla terra o da altre pietre: non si aspettava di trovare nulla ma, a un certo punto, l'attrezzo ha cominciato a suonare. Coperto dalla sabbia c'era un diamante marrone circolare del peso di 7,46 carati. Stando a quanto scrive La Vanguardia, la pietra preziosa avrebbe un valore incalcolabile ma, quasi sicuramente, potrebbe rendere Navas un milionario.

Le parole di Julien Navas

Julien Navas non riesce ancora a credere a ciò che gli è capitato e a La Vanguardia ha detto: «Ho realizzato uno dei sogni della mia vita. Sono davvero felice! Non vedo l'ora di raccontare tutto a mia moglie e a mia figlia. Il Crater of Diamonds State Park è un luogo magico, dove il sogno di trovare un diamante può diventare realtà».

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 22:07

