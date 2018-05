Stuprò la figlia per 22 anni dalla quale nacquero 7 bimbi, ecco cosa fanno ora i figli del «Mostro di Amstetten»

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Perè stataa vivere in stato di. Katy Morgan-Davies, una giovane britannica, da soli 5 anni vive in stato di libertà e ha trascorso gran parte della sua vita segregata in alcune case nel sud di Londra dove viveva come unainsieme ad altre persone.Katy, che oggi ha 35 anni, è la figlia di un guru, Aravindan Balakrishnan, noto anche come "compagno Bala". Lui aveva fondato una setta in cui costringeva diverse donne a sottostare al volere di quelli che venivano chiamati "capofamiglia". La liberazione delle donne è avvenuta nel 2013 dopo che alcune di loro erano riuscite a mettersi in contatto con un'associazione umanitaria: con l'aiuto della polizia le donne sono state liberate e il guru è stato messo in manette.Riconosciuto colpevole non solo di aver tenuto in stato di prigionia diverse donne, ma di averle anche picchiate e struprate, nel 2015 Balakrishnan è stato condannato a 23 anni di reclusione. Oggi però la figlia Katy, intervistata da una tv britannica, ha non solo raccontato la sua storia, ma ha detto di aver perdonato suo papà e di essere anche disposta ad andare a trovarlo in caracere. La 35enne ha spiegato che l'uomo non ha mai fatto nulla per mettersi in contatto con lei, poi ha confessato di aver saputo che era sua figlia solo dopo la liberazione. La mamma di lei, morta suicida nel 1996, non le aveva mai svelto l'identità del padre.