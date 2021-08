Il Titanic sta per scomparire per sempre, il video del relitto a 3800 metri di profondità

A 109 anni dal tragico naufragio, il Titanic rischia di scomparire per sempre. Per oltre un secolo è rimasto negli abissi dell'oceano per essere oggetto di studio, la prova vivente di quello che era accaduto. Il relitto ha ispirato anche il famoso film del 1997 e le sue immagini sono impresse nella memoria collettiva.

Tutti ricordano i video di quello che è rimasto confrontato con le foto degli ambienti lussuosi di quella che si credeva una nave inaffondabile. Tra poco anche il relitto potrebbe essere corroso e inghiottito per sempre dall'acqua. Secondo gli studiosi è destinato a scomparire. Per questo è partita la missione Titanic Survey, organizzata OceanGate Expeditions.

Special thanks to @SubCImaging for supplying OceanGate's Titan with the Rayfin Subsea 4k camera. The equipment has been crucial in capturing deep sea footage, most notably the Titanic bow section during the 2021 Titanic Survey Expedition, which is currently underway. pic.twitter.com/JaqrpyGFli

— OceanGate (@OceanGate) August 1, 2021