Terrapiattisti, ecco la spedizione verso l'Antartide: «Viaggio fino al bordo del mondo»

sono fermamente convinti che il, anziché un pianeta. Per dimostrare la veridicità delle loro credenze, un gruppo si sta preparando ad andare in, da loro considerato il ": secondo le loro teorie infatti, i terrapiattisti sono convinti checi sia unaalta 50 metri e spessa diverse centinaia, come una cintura intorno alla vita terrestre.Per questa la(Flat earth international conference), la conferenza internazionale della terra piatta, sta progettando il viaggio al limite del mondo. La prova definitiva del perché nelle fotografie o in viaggio aereo non riusciamo a vedere la curvatura terrestre. Secondo loro semplicemente non esiste. E tutte le immagini della Terra in cui appare rotonda sono solo mere rappresentazioni grafiche e digitali.Qualcuno a questo punto potrebbe obbiettare: «Perché, se la Terra è un piano, non cade alcunché "di sotto"?» Per il fondatore della Feic Robbie Davidson è semplice: «Non crediamo che possa cadere nulla, perché molti di noi crediamo che la nostra vita avvenga dentro una cupola, come in un globo di neve». E dentro questa palla di neve ci sarebbero dentro anche le stelle, il sole e la luna.Ovviamente si tratta di teorie pseudoscientifiche.