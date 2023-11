«Tossivo come un gabbiano, ho cercato i sintomi online». La diagnosi choc dei medici: studentessa 16enne ha un tumore

di Tommaso Cometti

«La mia risata sembrava quella di un gabbiano»: è ancora incredula Maddy Elleby, studentessa del Surrey. I suoi strani sintomi, inizialmente attribuiti all'influenza, non erano altro che le prime avvisaglie del linfoma di Hodgkin. Come riporta il Daily Mail, all'inizio i medici le hanno prescritto antibiotici e un inalatore; tuttavia, dopo il persistere dei sintomi, ulteriori analisi hanno svelato il tumore, che attacca i globuli bianchi del sangue.

La storia di Maddy

I primi sintomi si sono manifestati durante una vacanza in Svezia. Maddy si è insospettita quando, nonostante le medicine, la sua strana tosse ha continuato ad affliggerla. A quei sintomi, nel frattempo, si erano aggiunti l'intorpidimento del braccio destro e un piccolo rigonfiamento sulla clavicola. I medici sono riusciti a individuare la vera causa dei suoi disturbi, ossia il linfoma di Hodgkin.

Il linfoma di Hodgkin

È un tumore del sistema linfatico che origina dai linfociti B, un tipo di globuli bianchi presenti nel sangue, nei linfonodi, nella milza, nel midollo osseo e in numerosi altri organi che compongono il tessuto linfatico. Questo tipo di tumore può insorgere in ogni parte del corpo ove siano presenti linfonodi o altri componenti del tessuto linfatico.

Maddy sta bene

Grazie alle cure e all'assistenza dei dottori, adesso Maddy ha sconfitto la sua malattia, ma deve continuare a effettuare continui controlli, per impedire che la malattia si ripresenti.

La ricerca dei sintomi online e la difesa

La ragazza ha ricordato: «All'inizio, dopo il ritorno dalla Svezia, ho cercato i sintomi online, e ho pensato di avere una forma del virus di Epstein-Barr. Poi, però, ho scovato il linfoma Hodgkin, e i sintomi corrispondevano in pieno. Il mondo della medicina mi ha sempre affascinato, per fortuna il medico mi ha ascoltata e ha individuato la malattia in tempo».

La malattia

Affrontare la malattia non è stato facile: «Nonostante avessi già presagito la diagnosi, si è trattato di un periodo molto difficile. Mi sono tagliata i capelli e ho cominciato subito a indossare una parrucca», ha raccontato Maddy.

Maddy studia medicina

I lunghi mesi di terapia non hanno impedito a Maddy di inseguire il suo sogno: la ragazza, infatti, è riuscita a continuare gli studi senza problemi, e ora è una studentessa di medicina. Attualmente, è iscritta all'università di Liverpool. Sui social pubblica dei video in cui racconta la sua esperienza e le frasi che l'hanno ferita nel corso del suo calvario.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 18:02

