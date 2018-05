Bergamo, stalker perseguita la ex e le invia decine di pizze a casa: arrestato

Dopo ilgli invia. Una donna dell'Arizona è stata accusata diper aver mandato, decisamente, qualche messaggio di troppo all'uomo con cui era uscita e di cui si era infatuata. Jacqueline Ades, 31 anni, è stataa Phoenix, con l'accusa di minaccia, intimidazione e stalking ai danni di un pover'uomo.«È la mia anima gemella», ha dichiarato durante un'intervista dalla prigione, come riporta anche il Daily Mail . La donna avrebbe inviato un numero smisurato di messaggi nei quali è anche arrivata a minacciarlo, a definirsi come la "nuova Hitler" per poi giustificare tutto dicendo di essere statata mossa da un amore incontrollabile nei suoi confronti. Quando lui le chiese se era pazza lei ha risposto di aver trovato con lui l'amore della vita: «Mi sentivo come se avessi incontrato l'anima gemella, volevo fare tutto con lui, ho pensato che ci saremo sposati e saremo vissuti felici», ha dichiarato.Le cose però sono andate in modo diverso. La 31enne si è presentata sul posto di lavoro della vittima, spacciandosi per la moglie e a quel punto è stata arrestata. Molti dei suoi messaggi però non erano certo a sfondo romantico: la donna, che aveva in auto un coltello, aveva detto al suo frequentatore che voleva fare il bagno nel suo sangue. Ades si è giustificata dicendo che pensava che dando tanto amore, dimostrandoglielo attravero i messaggi, avrebbe ottenuto in cambio l'interesse che desiderava.I due si sono conosciuti su internet, si sono iniziati a sentire e poi sono usciti insieme una volta. Da quel momento la donna ha perso il controllo: mandava fino a 500 messaggi al giorno, lo seguiva, lo spiava, rendendogli la vita impossibile. Dopo l'arresto la donna non si è data per vinta e ha continuato a sostenere di amarlo e che smetterà di perseguitarlo solo per amor suo.