Sposi da 10 anni, la moglie: «Da quest'anno ho dato il permesso a mio marito di andare a letto con altre donne. L'accordo? Gliele scelgo io»

Honeyy Brooks è una modella australiana che è molto seguita sui social: il suo profilo Instagram conta più di 60mila follower. L'influencer è sposata ed è mamma di due bambini nati dalla storia d'amore con suo marito Hank. In uno dei video che ha pubblicato recentemente, Honeyy ha spiegato qual è la sua passione ultimamente, passione che, stando a quanto dice lei, si è trasformata in un'ossessione. L'influencer ama condividere il marito con altre donne e non è assolutamente gelosa: è lei che cerca potenziali partner.

Il video di Honeyy Brooks

Honeyy Brooks ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui spiega: «Io e mio marito Hank siamo sposati da 10 anni e dall'anno scorso mi piace che lui, oltre a me, frequenti anche altre persone. Se mi avessero detto 12 mesi fa che avrei condiviso mio marito con più donne, non ci avrei mai creduto. La cosa divertente è che sono io quella ossessionata: sono io quella sempre in cerca di ragazze da proporgli. Ovviamente, filmiamo le nostre attività, anche se, a volte, preferiamo mantenere la privacy e, quindi, fare tutto senza telecamente. Non ci consideriamo poliamorosi, la nostra relazione è nostra e basta, tranne che per qualche serata sfacciata e casuale o quando lavoriamo a progetti bollenti».

I commenti social

Moltissime persone e follower di Honeyy Brooks non condividono ciò che lei e il marito ritengono normale e, infatti, qualcuno ha commentato il video con queste parole: «Io, i matrimoni di oggi proprio non li capisco...», «Una volta essere marito e moglie aveva un significato ben preciso» oppure ancora «Secondo me, tu non sei gelosa di tuo marito perché fai lo stesso, solo che lui non lo sa».

Martedì 12 Dicembre 2023, 11:05

