«Ho sposato il mio migliore amico per la promessa che ci siamo fatti da bambini. Oggi abbiamo tre figli»

di Redazione web

Sposare il migliore amico? Potrebbe essere un pensiero che almeno una volta ti sarà passato per la mente. Per questo motivo valutare sempre i pro e i contro di una relazione di questo tipo sarebbe una cosa giusta. C'è una coppia, però, che ha considerato naturale fare questo passo insieme solo perché se lo erano promessi da piccoli: «Se quando abbiamo trent'anni saremo single ci sposeremo», si erano detti sui banchi di scuola. La promessa si è realizzata e la coppia ha spiegato che è stata la cosa migliore che potesse accadere.





«Ho fatto il test del Dna per divertimento: mia mamma è una bugiarda». La scoperta choc di un 27enne



«Mia figlia in sedia a rotelle non potrà partecipare al matrimonio della mia migliore amica: la location storica non lo consente»

Il matrimonio col migliore amico

«Avevamo 30 anni - ha aggiunto la donna - e da piccoli ci eravamo promessi che, se fossimo stati single a quell'età, avremmo fatto la pazzia di sposarci e così è stato. È stata la scelta più bella che io avessi mai fatto nella mia vita e per questo motivo, oggi comunico la nascita del nostro terzo figlio».



Una storia che ha commosso il web e che in qualche modo ha attirato anche qualche critica: «Vi siete sposati per disperazione, ma non potevate farvi una vita diversa? Magari vi siete solo consolati a vicenda per non aver trovato la persona giusta», ha scritto un utente sul forum.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA