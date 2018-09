Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La sua famiglia l'haa un uomo molto più vecchio di lei che l'haA raccontare la sua storia e una delle tante spose bambine in Africa, Dorothy viene dalla Nigeria e prima ancora di compiereè stata letteralmente venduta a quello che è poi diventato suo marito.«Ero una ragazzina felice fino al giorno in cui mi hanno detto che sarei stata portata a casa del mio futuro marito. Ho risposto ai miei genitori che avrei preferito morire piuttosto di sposare un vecchio», così ha raccontato la ragazza della tribù Becheve che vive nell'altopiano di Obudu, nel Cross River. In questa comunità le bambine sono considerate merce di scambio, spesso in matrimnio vengono date anche bimbe di 5 o 6 anni, molte volte le nozze servono a sanare dei debiti, altre sono fonte di guadagno per la famiglia.Un'usanza barabara, ma purtroppo molto diffusa. Dorothy racconta di aver anche provato a fuggire da suo marito, ma è stata trovata da alcune donne del villaggio, che l'hanno immobilizzata quando lui l'ha violentata senza pietà tenendole ferme gambe e braccia. «Adesso ho cinque figli da lui. I bambini sono malnutriti e devo pensare a tutto io perché lui è troppo anziano», conclude.Come lei sono molte altre le bambine date in sposa a uomini molto vecchi, uomini che le stuprano, da cui hanno diversi figli prima ancora di raggiungere la maggiore età. Gravidanze che debilitano ulteriormente i loro corpi malnutriti e responsabilità da gestire sole, visto che i loro mariti sono troppo anziani spesso anche per lavorare. Di fatto queste ragazze diventano schiave: vendute per soldi non possono più scappare e diventano proprietà del marito. In Nigeria però, come in molti altri paesi, sposare delle bambine è illegale, in alcuni villaggi la pratica continua ad esistere perché è uno status da decenni e i controlli non sono sufficienti da poter arginare il terribile problema sociale.