Spiano gli inquilini con una telecamera nascosta, coppia arrestata

Una coppia, 45 anni lui e 24 lei, è stata arrestata e denunciata per aver spiato, con una telecamera nascosta, gli inquilini a cui avevano affittato un appartamento. Tutto era partito dalla denuncia della coppia di inquilini, che aveva scoperto uno strano fascio di luce all'interno della casa.

La denuncia

La vicenda è avvenuta a Lugo, in Spagna, nella regione della Galizia. Tutto è partito a inizio agosto, quando una coppia, che aveva preso da poco in affitto un appartamento, aveva scoperto uno strano fascio di luce intermittente, di colore verde e rosso, che entrava all'interno della camera da letto. Sospettando che potesse trattarsi di una telecamera nascosta, la coppia di inquilini si era rivolta alla polizia, denunciando il fatto.

I sospetti

I sospetti della coppia di inquilini erano assolutamente fondati. Gli agenti della scientifica, infatti, durante un sopralluogo all'interno dell'appartamento, avevano scoperto una piccola telecamera nascosta all'interno di un quadro elettrico. A quel punto era partita l'indagine per capire di chi fosse la responsabilità, anche se i sospetti pendevano proprio sui proprietari della casa. Lo riporta El Progreso.

Alla fine, la coppia è stata denunciata, con l'accusa di aver installato quella telecamera «per registrare tutti gli incontri che avvenivano nell'appartamento in affitto», violando la privacy degli affittuari. Le indagini comunque proseguono, anche se la polizia ha spiegato che finora non è stata accertata la diffusione, su ogni mezzo, delle immagini registrate dalla telecamera nascosta. Se la mancata diffusione dovesse essere confermata, la posizione della coppia non si aggraverebbe ulteriormente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Agosto 2022, 13:26

