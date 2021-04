Sparatoria fuori da un McDonald's, morta una bambina di 7 anni. Il padre è gravissimo

Tragedia a Chicago dove una bambina di 7 anni è morta e il padre è gravemente ferito dopo una sparatoria avvenuta nel parcheggio di un McDonald's. Secondo quanto riferito da un dipendente del ristorante, scrivono i media americani tra cui il Chicago Sun Times, due persone sarebbero uscite da un’auto grigia e avrebbero iniziato a sparare contro un veicolo fermo nel parcheggio.

All’interno dell’auto parcheggiata c’erano un uomo, Jontae Adams, e la figlia di 7 anni, Jaslyn. La bambina è stata portata in ospedale dove è morta, mentre il padre, colpito al busto, si trova ricoverato in gravi condizioni. Nessuno è stato ancora arrestato e la polizia non sa ancora quale sia il movente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Aprile 2021, 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA