Spara al pitbull del vicino di casa e lo uccide: fermato grazie alle segnalazioni sui social

Ad avvisare la proprietaria della scomparsa di Moose è stata la dog sitter, che non riusciva più a trovarlo nei luoghi abituali frequentati dal pitbull. Dopo aver ritrovato il cane, la proprietaria ha notato un foro di proiettile nel petto e ha subito contattato la polizia. Sono stati gli esami ai raggi X eseguiti successivamente che hanno confermato la morte di Moose provocata da un piccolo proiettile che lo ha colpito al cuore.

Motosega lo colpisce al collo, Claudio Donatone Grosso muore a 53 anni: «Ha sempre avuto una vita sfortunata»

Le prime ricerche

Per cercare l'assassino, la dottoressa dapprima si è rivolta ai social media, credendo in un primo momento che il proiettile provenisse da una pistola a pallini. «Se qualcuno ha sentito qualcosa in quest'area o sa qualcosa, mi contatti», ha scritto la donna in un post su Facebook e dopo 24 ore, grazie alle segnalazioni dei residenti, il colpevole che vive in un complesso residenziale di fronte alla proprietaria del cane, è stato identificato come sospetto. Una volta interrogato, Thibeault ha confessato il delitto con una pistola, ed ora rischia una multa di 2 mila dollari ed un anno di reclusione.

Il capo della polizia ha riferito al Daily News che nei confronti di chi maltratta gli animali c'è «tolleranza zero e chiunque commetta questo tipo di atti sarà ritenuto responsabile delle proprie azioni».