Bimba di un anno e mezzo muore per asfissia: «Si è strozzata con la frutta secca»

Un attimo di distrazione, poi la tragedia, inaccettabile e inimmaginabile. Una bambina di appena 15 mesi è morta per asfissia dopo aver ingerito della frutta secca. La piccola si era strozzata e né i genitori, né i medici, sono riusciti a salvarla.

La tragedia

È accaduto ieri a Villena (Alicante), in Spagna: come riporta 20minutos.es, la piccola ha ingerito della frutta secca, lasciata incustodita dai genitori. La mamma e il papà, in un momento di distrazione, non si erano accorti che la loro bambina, di appena un anno e tre mesi, aveva ingerito della frutta secca, che subito le ha impedito di respirare.

I genitori della piccola, appena resisi conto di quanto stava accadendo, l'hanno portata subito al pronto soccorso. Qui i medici hanno cercato disperatamente di rianimarla, ma la bambina è morta poco dopo il ricovero: le sue condizioni erano troppo gravi per salvarla.

