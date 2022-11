Spara alla moglie del suo amante mentre tiene il figlio in braccio: mamma cade a terra insieme al piccolo di 5 mesi

Ha sparato a una donna che teneva in braccio un bambino di 5 mesi che è caduto a terra dopo l'attacco. Tarnelle Abraham, 23 anni, è stata accusata di aggressione aggravata e pericolo sconsiderato dopo aver sparato a una donna a South Fargo, nel North Dakota, probabilmente a causa della gelosia.

L'aggressione

La 23enne pare avesse una relazione clandestina con il marito della vittima che però aveva deciso di continuare a stare con la moglie. La decisione ha provocato una forte gelosia da parte della Abraham che aveva iniziato a perseguitarli. Il giorno dell'aggressione il marito ha detto che aveva notato la 23enne fuori dalla loro casa con un oggetto nero in mano. La coppia ha chiamato la polizia e ha cercato la loro pistola in casa, ma quando la moglie è andata a controllare dalla finestra se la ragazza era ancora fuori è stata colpita da diversi colpi di pistola e il bimbo di appena 5 mesi che teneva in braccio è caduto a terra.

Il marito ha chiamato subito i soccorsi e provato a fermare la donna senza riuscirci. La Abraham è stata incastrata dalle telecamere di sicurezza del palazzo in cui viveva la coppia, che hanno ripreso il suo attacco. La mamma è stata portata in ospedale in gravi condizioni, non si conoscono invece quelle del bambino.

