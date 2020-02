Sedicenne critica l'Islam e riceve minacce di morte sui social: la polizia la mette sotto scorta

Sedicenne sotto scorta in Francia: il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha annunciato oggi una «protezione di polizia» a Mila, la studentessa da giorni al centro della cronaca francese per le minacce di morte ricevute dopo aver criticato l'Islam, nonché alla sua famiglia.



«Mila e la sua famiglia sono oggetto di una vigilanza particolare, una protezione, da parte della polizia», ha dichiarato il ministro durante il question time all'Assemblea Nazionale di Parigi. Nei giorni scorsi, la ragazza aveva pubblicato un video su Instagram in cui criticava le religioni rivendicando il suo diritto alla blasfemia. Un post che le è valso pesanti commenti sui social e a cui lei ha replicato con dure bordate, in particolare contro l'Islam. Da allora è oggetto di minacce di morte. Martedì 4 Febbraio 2020, 17:27

